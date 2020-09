Ufficiale | due colpi in casa Grosseto Arrivano Antonino e Russo

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 settembre 2020) Duein uno in. Si tratta dell’attaccante Raffaelee del portiere Vittorio. Di seguito, la nota che annuncia i due acquisti: “Il Grifone rinforza l’attacco con l’arrivo di Raffaele, attaccante classe 1999, dal Napoli, e blinda la porta con l’arrivo di Vittorio, lo scorso anno in serie C al Monopoli. L’estroso fantasista napoletano, che può giocare da mezza punta o da esterno offensivo, vanta già, nonostante la giovane età, presenze e gol con la nazionale under 17, nel Torneo di Viareggio, nella Uefa Youth league e in Serie C, dove ha giocato con le maglie di Pro Vercelli, Rieti e Albissola. Con l’arrivo di Vittorio, portiere classe ...