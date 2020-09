Trieste Science+Fiction Festival 2020: primi titoli in concorso (Di giovedì 24 settembre 2020) Trieste Science+Fiction Festival 2020 si prepara per la 20° edizione che si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre in un inedito formato ibrido, con modalità di partecipazione online e dal vivo. Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, si svolgerà quest'anno in un'inedita edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella sala virtuale di MYmovies, sito leader in Italia nell'informazione cinematografica. Il Festival, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020)si prepara per la 20° edizione che si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre in un inedito formato ibrido, con modalità di partecipazione online e dal vivo., il più importante evento italiano dedicato all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, si svolgerà quest'anno in un'inedita edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela die, per la prima volta, nella sala virtuale di MYmovies, sito leader in Italia nell'informazione cinematografica. Il, ...

clikservernet : Trieste Science+Fiction Festival 2020: primi titoli in concorso - cinemaniaco_fb : ?????????????? Trieste Science+Fiction Festival 2020: primi titoli in concorso - CinecittaNews : 20 anni di Trieste Science+Fiction Festival: 5 anteprime nazionali - SerialGamerITA : Trieste Science+Fiction Festival: ecco i film in Anteprima Nazionale alla 20° edizione - mymovies : Trieste Science+Fiction Festival, l'edizione 2020 sarà in streaming su MYmovies. Annunciati i primi 5 film in Conco… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Science+Fiction Trieste Science+Fiction Festival 2020: primi titoli in concorso Movieplayer.it Trieste Science+Fiction Festival 2020: primi titoli in concorso

Trieste Science+Fiction Festival 2020 si prepara per la 20° edizione che si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre in un inedito formato ibrido, con modalità di partecipazione online e dal vivo. Triest ...

Trieste Science+Fiction Festival, l'edizione 2020 sarà in streaming su MYmovies

Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza anticipa 5 titoli in Concorso e dà appuntamento al pubblico dal 29 ottobre al 3 novembre per una ventesima edizione dall'inedito formato ...

Trieste Science+Fiction Festival 2020 si prepara per la 20° edizione che si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre in un inedito formato ibrido, con modalità di partecipazione online e dal vivo. Triest ...Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza anticipa 5 titoli in Concorso e dà appuntamento al pubblico dal 29 ottobre al 3 novembre per una ventesima edizione dall'inedito formato ...