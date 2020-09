Qualificazioni Roland Garros 2020: Giustino entra nel main-draw, Brown superato in due set (Di giovedì 24 settembre 2020) Lorenzo Giustino entra nel main-draw del Roland Garros 2020. Il tennista napoletano supera in due set 6-3 7-5 il tedesco Dustin Brown e si guadagna il diritto di far parte del tabellone principale dell’Open di Francia. Nel primo set l’azzurro gioca molto bene e non ha troppi problemi a centrare il break che gli consente di chiudere sul 6-3. Brown, messo con le spalle al muro, trova un buona reazione nel secondo parziale, ma Giustino mantiene una grande solidità sia al servizio sia in risposta e rimonta, chiudendo sul 7-5. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Lorenzoneldel. Il tennista napoletano supera in due set 6-3 7-5 il tedesco Dustine si guadagna il diritto di far parte del tabellone principale dell’Open di Francia. Nel primo set l’azzurro gioca molto bene e non ha troppi problemi a cre il break che gli consente di chiudere sul 6-3., messo con le spalle al muro, trova un buona reazione nel secondo parziale, mamantiene una grande solidità sia al servizio sia in risposta e rimonta, chiudendo sul 7-5.

