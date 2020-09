MotoGP, Michelin a Barcellona con le gomme deliberate per giugno (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo i due appuntamenti di Misano il circus del Mondiale si sposta sul circuito di Barcellona, in Catalogna, e Michelin arriva qui con gomme pensate proprio per l'occasione . Infatti la pista è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo i due appuntamenti di Misano il circus del Mondiale si sposta sul circuito di, in Catalogna, earriva qui conpensate proprio per l'occasione . Infatti la pista è ...

Se le condizioni della pista del Montmelò (ecco qui gli orari del fine settimana) saranno asciutte, come è molto probabile, i piloti sceglieranno tra slick anteriori e posteriori che saranno nelle con ...

Simulazione MotoGP: a Barcellona si stressa la gomma

I tecnici di MegaRide hanno analizzato attraverso il modello termico thermoRIDE quali sono i punti critici della pista di Barcellona per gli pneumatici Michelin. Alla curva 1 si registra una variazion ...

