Meno consumi per Microsoft Edge | tante novità per RAM | batteria e CPU

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) La “guerra fredda” dei browser ha recentemente trovato inun nuovo e agguerritissimo contendente. Capace di mandare in pensione il vetusto Internet Explorer e di farsi apprezzare da moltissimi utilizzatori di Windows 10. Non solo, con il passare del tempo il colosso di Redmond continua a migliorare la sua offerta e a dotarla di nuove e utili funzionalità. Non a caso, la compagnia statunitense ha appena annunciato tutta una serie di modifiche e aggiornamenti che andranno a ridurre sensibilmente iin termini die risorse dei nostri device. Il nuovo update diè disponibile perCanary, vale a dire il programma Beta del browser, e va ad agire su tre fronti con l’obiettivo comune di ridurre ...