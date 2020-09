Luigi Pelazza: “Io divulgatore scientifico su Rai2, ma non rinuncio a Le Iene” (Di giovedì 24 settembre 2020) Da ieri, mercoledì 23 settembre (156 mila spettatori, 1,41 di share), è iniziato su Rai2 un nuovo programma. Si intitola I 4 elementi, la natura che parla, con Luigi Pelazza de Le Iene. Si tratta di un documentario prodotto da Showlab, realizzato con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l’Arma dei Carabinieri e diviso in otto puntate. L’obiettivo che si pone è quello di decifrare dei messaggi che la natura ci dà. Si parte dalla domanda: il coronavirus potrebbe essere un’avvertimento della natura? Siamo stati in Trentino Alto Adige e con il Cnr abbiamo capito che tra 40 anni in tutto l’arco alpino non ci sarà più un ghiacciaio. Ed è ormai irrimediabile. Nel sottoghiaccio ci sono virus patogeni dormienti, che potrebbero attivarsi quando si scioglierà ... Leggi su blogo (Di giovedì 24 settembre 2020) Da ieri, mercoledì 23 settembre (156 mila spettatori, 1,41 di share), è iniziato suun nuovo programma. Si intitola I 4 elementi, la natura che parla, conde Le Iene. Si tratta di un documentario prodotto da Showlab, realizzato con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l’Arma dei Carabinieri e diviso in otto puntate. L’obiettivo che si pone è quello di decifrare dei messaggi che la natura ci dà. Si parte dalla domanda: il coronavirus potrebbe essere un’avvertimento della natura? Siamo stati in Trentino Alto Adige e con il Cnr abbiamo capito che tra 40 anni in tutto l’arco alpino non ci sarà più un ghiacciaio. Ed è ormai irrimediabile. Nel sottoghiaccio ci sono virus patogeni dormienti, che potrebbero attivarsi quando si scioglierà ...

