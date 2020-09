Justice League – Ben Affleck e Henry Cavill parte di reshoot (Di giovedì 24 settembre 2020) Ben Affleck e Henry Cavill, interpreti rispettivamente di Batman e Superman, riprenderanno i loro ruoli nei reshoot di Justice League. Il rilascio della Snyder Cut è sempre più vicino, e il suo regista Zack Snyder vuole arrivarci col miglior prodotto possibile. Per questo sono stati ordinati dei reshoot che vedranno per protagonisti i vari membri del cast, compresi Ben Affleck e Henry Cavill, che riprenderanno i loro ruoli nel film. Nuovi contenuti Photo credits: webI reshoot cominceranno il prossimo mese, per completare le scene della miniserie targata HBO Max. Oltre a Cavill e Affleck, torneranno anche Gal Gadot e Ray Fisher (benché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Ben, interpreti rispettivamente di Batman e Superman, riprenderanno i loro ruoli neidi. Il rilascio della Snyder Cut è sempre più vicino, e il suo regista Zack Snyder vuole arrivarci col miglior prodotto possibile. Per questo sono stati ordinati deiche vedranno per protagonisti i vari membri del cast, compresi Ben, che riprenderanno i loro ruoli nel film. Nuovi contenuti Photo credits: webIcominceranno il prossimo mese, per completare le scene della miniserie targata HBO Max. Oltre a, torneranno anche Gal Gadot e Ray Fisher (benché ...

