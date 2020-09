Indagini a tutto campo sul giallo di Lecce: "Ferocia sui due fidanzati" (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Al momento, secondo fonti della Procura di Lecce, non ci sono fermi, né interrogatori in corso, in merito al duplice delitto dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata. Nell'ambito delle Indagini, secondo quanto appreso, diverse persone sono state sentite dagli inquirenti, tra cui un uomo di Aradeo (piccolo centro del Leccese), nome di battesimo Andrea, proprio come quello che avrebbe urlato Antonella Manta prima di essere uccisa. Intanto, l'autopsia sui corpi dell'arbitro e della fidanzata, da pochi mesi impiegata all'Inps, martoriati dalle coltellate lunedì sera a Lecce, proseguirà anche nella giornata di oggi. Il lungo lavoro svolto ieri dal medico legale Roberto Vaglio, durato oltre cinque ore, ha intanto confermato che l'assassino ha infierito sui due ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Al momento, secondo fonti della Procura di, non ci sono fermi, né interrogatori in corso, in merito al duplice delitto dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata. Nell'ambito delle, secondo quanto appreso, diverse persone sono state sentite dagli inquirenti, tra cui un uomo di Aradeo (piccolo centro delse), nome di battesimo Andrea, proprio come quello che avrebbe urlato Antonella Manta prima di essere uccisa. Intanto, l'autopsia sui corpi dell'arbitro e della fidanzata, da pochi mesi impiegata all'Inps, martoriati dalle coltellate lunedì sera a, proseguirà anche nella giornata di oggi. Il lungo lavoro svolto ieri dal medico legale Roberto Vaglio, durato oltre cinque ore, ha intanto confermato che l'assassino ha infierito sui due ...

