Godin saluta l'Inter: "Abbiamo riportato in alto i colori nerazzurri" (Di giovedì 24 settembre 2020) Godin ha dedicato un lungo messaggio d'addio all'Inter: l'uruguaiano vestirà la maglia del Cagliari. Leggi su 90min (Di giovedì 24 settembre 2020)ha dedicato un lungo messaggio d'addio all': l'uruguaiano vestirà la maglia del Cagliari.

sportli26181512 : Calciomercato, Godin saluta l'Inter e vola a Cagliari: 'Grazie per l'affetto': Il difensore è a Cagliari, pronto a… - Krow17503452 : RT @SkySport: Calciomercato, Godin saluta l'Inter e vola a Cagliari: 'Grazie per l'affetto' - SkySport : Calciomercato, Godin saluta l'Inter e vola a Cagliari: 'Grazie per l'affetto' - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Godin saluta l'Inter: 'Grazie alla famiglia nerazzurra per l'affetto. Abbiamo riportato la squadra in alto, vi auguro il… - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Cambiasso saluta Godin: 'Un esempio. Buona fortuna per tutto quello che verrà' -