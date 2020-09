Genesis 2.0, come il Jurassic Park di Spielberg ma è un incredibile documentario (Di giovedì 24 settembre 2020) Cagnolini clonati, banche dati di ogni genoma del pianeta, il tentativo di “resuscitare” un mammut estinto migliaia di anni fa. Non è la trama del nuovo Jurassic Park bensì una vicenda che più vera non potrebbe. Quando la scienza si confonde alla fantascienza il titolo è Genesis 2.0, un documentario così appassionante e avventuroso che sembra scritto da Spielberg. Invece porta la firma del documentarista svizzero Christian Frei, un visionario nell’ambito del “cinema del reale” già candidato all’Oscar per War Photographer (2011), che a questo giro ha ingaggiato il giovane collega siberiano Maxim Arbugaev per delle riprese sulle isole della Nuova Siberia, una wasteland remota che sembra non appartenere al tempo. Qui riposano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Cagnolini clonati, banche dati di ogni genoma del pianeta, il tentativo di “resuscitare” un mammut estinto migliaia di anni fa. Non è la trama del nuovobensì una vicenda che più vera non potrebbe. Quando la scienza si confonde alla fantascienza il titolo è2.0, uncosì appassionante e avventuroso che sembra scritto da. Invece porta la firma del documentarista svizzero Christian Frei, un visionario nell’ambito del “cinema del reale” già candidato all’Oscar per War Photographer (2011), che a questo giro ha ingaggiato il giovane collega siberiano Maxim Arbugaev per delle riprese sulle isole della Nuova Siberia, una wasteland remota che sembra non appartenere al tempo. Qui riposano ...

Dal Sundance, Genesis 2.0: la via dei mammut

