Coronavirus | la virologa Yan | ' È un patogeno creato in laboratorio Nessuno dice la verità | anche l' Oms collabora con Pechino'

(Di giovedì 24 settembre 2020) 'Non ci troviamo davanti a un virus naturale, ma a unartificiale rilasciato da un'. LaLi-Meng Yan torna a puntare il dito contro la Cina e ad incolpare il governo di ...

Io all'inizio non ci volevo credere, con queste scoperte mi sto ricredendo #Covid19

"Non ci troviamo davanti a un virus naturale, ma a un patogeno artificiale rilasciato da un laboratorio". La virologa Li-Meng Yan torna a puntare il dito contro la Cina e ad incolpare il governo di Pe ...Ilaria Capua insultata sui social network, dopo il suo intervento durante la trasmissione televisiva DiMartedì, in onda sul canale La7. La nota virologa aveva parlato dell’andamento del Coronavirus in ...