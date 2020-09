Copa Libertadores, oltre 15 casi di positività al Covid-19 nel Flamengo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Covid-19 continua a non dare tregua al Brasile, neanche per quel che concerne il calcio. Il Flamengo, infatti, dopo l’annuncio di mercoledì sera relativo alla positività al Coronavirus del tecnico Domenec Torrent e del difensore Thuler, anche il presidente Rodolfo Landim e il vicepresidente delle relazioni esterne Luiz Eduardo Baptista hanno avuto la conferma del loro contagio. Stando a quanto riportato da ‘Globoesporte’, in totale ci sarebbero addirittura 16 calciatori positivi nel club brasiliano in seguito alla trasferta in Ecuador di Copa Libertadores e la partita di campionato contro il Palmeiras in programma domenica sarebbe a rischio rinvio. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Il-19 continua a non dare tregua al Brasile, neanche per quel che concerne il calcio. Il, infatti, dopo l’annuncio di mercoledì sera relativo alla positività al Coronavirus del tecnico Domenec Torrent e del difensore Thuler, anche il presidente Rodolfo Landim e il vicepresidente delle relazioni esterne Luiz Eduardo Baptista hanno avuto la conferma del loro contagio. Stando a quanto riportato da ‘Globoesporte’, in totale ci sarebbero addirittura 16 calciatori positivi nel club brasiliano in seguito alla trasferta in Ecuador die la partita di campionato contro il Palmeiras in programma domenica sarebbe a rischio rinvio.

