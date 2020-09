COD | Modern Warfare | nuove informazioni su Farah e Nikolai

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020) Con il Battle Pass della Stagione 6, in COD:arrivano ben due nuovi operatori da poter giocare,Call of Duty:continua ad aggiornarsi (pure con Rovazzi!), in una lunghissima scia di update che rendono il gioco sempre più vario, entusiasmante e… pieno di contenuto. Arrivata la stagione 6, arrivano anche due nuovi operatori e con un blog post dettagliato, Activision ha deciso di rivelarci tantea riguardo. Mentre le operazioni di Zakhaev e Verdansk causano sempre più problemi, i due nuovi, fedeli operatori si recano a Verdansk per mettere fine ai suoi piani. Il piano di Zakhaev prende una piega diversa quando due volti familiari scoprono la rete sotterranea e le ...