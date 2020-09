Catherine Spaak, per la prima volta parla della sua malattia: “Non bisogna vergognarsi di essere malati” (Di giovedì 24 settembre 2020) Durante l’intervista a Storie Italiane, uno dei noti programmi di Rai1, Catherine Spaak ha fatto una rivelazione scioccante. Ospite della prima puntata, l’attrice ha parlato della malattia che l’ha colpita sei mesi fa: un’emorragia celebrale. “Ho avuto un’emorragia celebrale…” – La 75enne ha voluto parlare di ciò che le è accaduto sei mesi fa, aprendosi per … L'articolo Catherine Spaak, per la prima volta parla della sua malattia: “Non bisogna vergognarsi di essere malati” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Durante l’intervista a Storie Italiane, uno dei noti programmi di Rai1,ha fatto una rivelazione scioccante. Ospitepuntata, l’attrice hatoche l’ha colpita sei mesi fa: un’emorragia celebrale. “Ho avuto un’emorragia celebrale…” – La 75enne ha volutore di ciò che le è accaduto sei mesi fa, aprendosi per … L'articolo, per lasua: “Nondimalati”

PaoloStarvaggi : @Fiammy71 Anch'io... ipotesi: Dorelli fece con Falqui una nota 'Vedova allegra' televisiva nel '68. Che abbiano pre… - DomenicoMazzil5 : RT @fraversion: Catherine Spaak: “Sei mesi fa ho avuto un’emorragia celebrale, non camminavo e non vedevo. Due settimane fa ho avuto una cr… - Ginema_Paradiso : RT @Ginema_Paradiso: Riz Ortolani - Con Quale Amore, Con Quanto Amore. Dal Film: ¨Con quale amore, con quanto amore¨ (1970) Regia: Pasqu… - peppe_p_94 : CATHERINE SPAAK SI È RITIRATA IN PUNTATA #GFVIP - tea_4two : Catherine Spaak: “Io punita e sostituita a Forum perché rifiutai la corte di un potente. L’Isola dei Famosi? Sono s… -