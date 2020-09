Caso Aresgate, parlano Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua il Caso Aresgate, scoppiato dopo che il Grande Fratello Vip ha registrato nella Casa alcune conversazioni tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due, infatti, si sono riavvicinati dopo aver cominciato a parlare di alcuni eventi terribili che hanno vissuto insieme. I concorrenti non hanno ancora fatto dichiarazioni troppo palesi, ma hanno lasciato intendere qualcosa e molti, sul web, parlerebbe di una setta il cui capo sarebbe Alberto Tarallo. Lui, infatti, è stato sceneggiatore e produttore della Ares Film fino al fallimento (nel 2020) della casa di produzione. Come vi abbiamo già riportato, inoltre, anche Barbara d’Urso ha detto di essere a conoscenza di eventi simili capitati a un’altro personaggio molto famoso. Tuttavia la conduttrice non ha voluto rivelare il nome o ulteriori dettagli. Siamo certi, però, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua il, scoppiato dopo che il Grande Fratello Vip ha registrato nella Casa alcune conversazioni tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due, infatti, si sono riavvicinati dopo aver cominciato a parlare di alcuni eventi terribili che hanno vissuto insieme. I concorrenti non hanno ancora fatto dichiarazioni troppo palesi, ma hanno lasciato intendere qualcosa e molti, sul web, parlerebbe di una setta il cui capo sarebbe Alberto Tarallo. Lui, infatti, è stato sceneggiatore e produttore della Ares Film fino al fallimento (nel 2020) della casa di produzione. Come vi abbiamo già riportato, inoltre, anche Barbara d’Urso ha detto di essere a conoscenza di eventi simili capitati a un’altro personaggio molto famoso. Tuttavia la conduttrice non ha voluto rivelare il nome o ulteriori dettagli. Siamo certi, però, ...

