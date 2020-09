Carlo Cracco: alla pizza che serve nel suo ristorante manca una fetta, ecco perché (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo Chef Carlo Cracco, nel suo ristorante di Milano, ha servito una pizza alla quale mancava una grossa fetta: nel video, la reazione dei clienti a questa provocazione. I clienti del ristorante di Carlo Cracco si sono visti servire a tavola un piatto di pizza a cui mancava una fetta, non per errore ma per una provocazione contro lo spreco alimentare: lo chef ha aderito alla Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari del 29 settembre. Come potete vedere nel video qui sopra, le telecamere nascoste hanno spiato la reazione dei clienti dello chef stellato che hanno ricevuto la rinomata pizza ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo Chef, nel suodi Milano, ha servito unaqualeva una grossa: nel video, la reazione dei clienti a questa provocazione. I clienti deldisi sono visti servire a tavola un piatto dia cuiva una, non per errore ma per una provocazione contro lo spreco alimentare: lo chef ha aderitoGiornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari del 29 settembre. Come potete vedere nel video qui sopra, le telecamere nascoste hanno spiato la reazione dei clienti dello chef stellato che hanno ricevuto la rinomata...

clikservernet : Carlo Cracco: alla pizza che serve nel suo ristorante manca una fetta, ecco perché - Noovyis : (Carlo Cracco: alla pizza che serve nel suo ristorante manca una fetta, ecco perché) Playhitmusic - - clikservernet : Carlo Cracco ai clienti del suo ristorante in Galleria a Milano: “Vi do solo mezza pizza”. Ecco le reazioni - Noovyis : (Carlo Cracco ai clienti del suo ristorante in Galleria a Milano: “Vi do solo mezza pizza”. Ecco le reazioni) Play… - Italia_Notizie : Carlo Cracco ai clienti del suo ristorante in Galleria a Milano: “Vi do solo mezza pizza”. Ma c’è un motivo -