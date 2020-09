Ballando con le stelle | le condizioni di salute di Samuel Peron e Raimondo Todaro

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Milly Carlucci lo chiama “bollettino di guerra” e non ha tutti i torti. Per una trasmissione tv quello che accade acon lesembra quasi assurdo. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di covid-19 ha colpito il cast dello show più di una volta eè risultato di nuovo positivo al tampone., invece, attende in ospedale di sapere se sabato sera potrà essere in trasmissione. LedidiPrima positivo, poi negativo, poi di nuovo positivo. Non c’è pace per, il ballerino dicon lesi trova di nuovo ...