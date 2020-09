Artrite reumatoide: fumatrici meno a rischio con la dieta mediterranea (Di giovedì 24 settembre 2020) I benefici di quello che è il modello alimentare considerato più sano in assoluto sono ormai riconosciuti in tutto il mondo. Quello che adesso si è scoperto è che la dieta mediterranea può avere un ruolo importante anche nella prevenzione dell’artrite reumatoide nelle donne che fumano. A metterlo in luce è uno studio francese pubblicato sulla rivista scientifica Arthritis & Rheumatology che ha focalizzato la ricerca su donne fumatrici, ed ex fumatrici, proprio perché, rispetto agli uomini, sono maggiormente a rischio di sviluppare questa malattia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) I benefici di quello che è il modello alimentare considerato più sano in assoluto sono ormai riconosciuti in tutto il mondo. Quello che adesso si è scoperto è che la dieta mediterranea può avere un ruolo importante anche nella prevenzione dell’artrite reumatoide nelle donne che fumano. A metterlo in luce è uno studio francese pubblicato sulla rivista scientifica Arthritis & Rheumatology che ha focalizzato la ricerca su donne fumatrici, ed ex fumatrici, proprio perché, rispetto agli uomini, sono maggiormente a rischio di sviluppare questa malattia.

Ultime Notizie dalla rete : Artrite reumatoide La dieta mediterranea aiuta a prevenire l’artrite reumatoide nelle fumatrici. Lo studio greenMe.it L'analisi genetica trova il collegamento fra i geni in relazione con l'obesità e l'artrite reumatoide

Un'analisi dei dati genetici raccolti da più di 850.000 persone dell'ascendenza europea ha trovato un collegamento fra i geni in relazione con l'obesità e l'artrite reumatoide. Nell'analisi della ...

La genetica collega l’obesità a un più alto rischio di artrite reumatoide

Le cause dell’artrite reumatoide non sono ancora completamente conosciute e le ricerche finora condotte hanno individuato fattori di rischio ambientali e genetici nella patogenesi della malattia.

