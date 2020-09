Stadio Franchi: dal crollo del 1957 al sasso di Commisso. Non c’è tempo da perdere (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un flash, un salto indietro di 63 anni: era il 22 dicembre del 1957 quando lo Stadio di Firenze dette il primo cenno di cedimento. Una ringhiera della Maratona crollò sotto l'esultanza dei tifosi dopo il gol del 2-1 segnato da Beppe Virgili alla Juventus. Ma sono soprattutto il sasso mostrato da Commiso e lo studio dell'Università a far paure. Parola d'ordine: far presto Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un flash, un salto indietro di 63 anni: era il 22 dicembre delquando lodi Firenze dette il primo cenno di cedimento. Una ringhiera della Maratona crollò sotto l'esultanza dei tifosi dopo il gol del 2-1 segnato da Beppe Virgili alla Juventus. Ma sono soprattutto ilmostrato da Commiso e lo studio dell'Università a far paure. Parola d'ordine: far presto

