Serena Grandi condannata a due anni e due mesi per il fallimento del suo ristorante

Serena Grandi condannata per il fallimento del suo ristorante. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Rimini. RIMINI – Come riportato dal Corriere della Sera, la sentenza è stata pronunciata dai giudici del tribunale di Rimini nella giornata di martedì 22 settembre 2020. Il reato condannato all'attrice è quello di bancarotta con distrazione di beni strumentali della società e irregolarità sui libri contabili. Possibile un ricorso in secondo grado nelle prossime settimane. 

La vicenda

La vicenda risale al 2015 quando è stato dichiarato il fallimento del locale aperto nel 2013 e chiuso dopo un anno senza aver pagato i dipendenti. La Procura di Rimini ha immediatamente aperto un'indagine per accertare ...

