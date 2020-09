Milan, Leo Duarte positivo al Covid-19: è in quarantena (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nuovo caso di Coronavirus al Milan. Dopo Rafael Leao, è risultato positivo Leo Duarte. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero. “AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”. Coronavirus, due positivi in squadra: rinviato il match di coppa del Tottenham Cairo: “Rinvio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nuovo caso di Coronavirus al. Dopo Rafael Leao, è risultatoLeo. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero. “ACcomunica che il giocatore Léoè risultatoad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto ina domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”. Coronavirus, due positivi in squadra: rinviato il match di coppa del Tottenham Cairo: “Rinvio di ...

AntoVitiello : AC Milan comunica che il giocatore Léo #Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Milan può giocare in Europa League? Cosa dice il protocollo Uefa: Il Milan può giocare in E… - Etzi2891 : RT @AntoVitiello: AC Milan comunica che il giocatore Léo #Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è… - LALAZIOMIA : Milan, Leo Duarte positivo al coronavirus - ilnapolionline : Milan: Leo Duarte è risultato positivo al tampone per il Covid-19 - -