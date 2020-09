Lukashenko giura nell'ombra. Bielorussia in piazza "a oltranza" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel corso di una cerimonia tenuta fino all’ultimo sottotraccia, Alexander Lukashenko ha prestato giuramento come presidente della Bielorussia dando inizio al suo sesto mandato, dopo 26 anni al potere. Le opposizioni, che dal 9 agosto denunciano brogli e irregolarità nel voto, hanno convocato “proteste a oltranza”. “Non tollereremo mai brogli elettorali e chiediamo nuove elezioni. Stiamo esortando tutti a intraprendere una campagna di disobbedienza a tempo indeterminato”, ha scritto su Telegram l’esponente dell’opposizione bielorussa, Pavel Latushko, che ha definito “senza precedenti” l’insediamento di Lukashenko.Il contestato leader bielorusso ha giurato di “servire il popolo della Repubblica di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel corso di una cerimonia tenuta fino all’ultimo sottotraccia, Alexanderha prestatomento come presidente delladando inizio al suo sesto mandato, dopo 26 anni al potere. Le opposizioni, che dal 9 agosto denunciano brogli e irregolarità nel voto, hanno convocato “proteste a”. “Non tollereremo mai brogli elettorali e chiediamo nuove elezioni. Stiamo esortando tutti a intraprendere una campagna di disobbedienza a tempo indeterminato”, ha scritto su Telegram l’esponente dell’opposizione bielorussa, Pavel Latushko, che ha definito “senza precedenti” l’insediamento di.Il contestato leader bielorusso hato di “servire il popolo della Repubblica di ...

