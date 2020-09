L’ATLANTICO | tra uragani e tempeste | è uno spettacolo

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La giornata del 22 settembre ha sfornato scatti satellitari a dir poco spettacolari. Qualcuno potrebbe aver dato un’occhiata alle immagini satellitari, se così fosse non potrà non aver notato l’incredibile attività ciclonica dell’Oceano Atlantico. L’uragano Teddy, ad esempio, ha registrato una spettacolare transizione extratropicale prima del pericoloso approdo in Nuova Scozia, Canada. Nella stessa giornata, la tempesta tropicale “Beta” è approdata in Texas dove, a causa dell’eccezionale quantità di pioggia, ha provocato diffuse inondazioni. Ma la cosa incredibile è che i due sistemi erano uniti da un unico fronte freddo di oltre 3000 miglia (3500 chilometri). Teddy e Beta uniti da un fronte lungo oltre 3000 km Questo lunghissimo fronte freddo si estende dalla tempesta Beta (nel sud ...