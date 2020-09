God of War 2 Ragnarok: i fan sono riusciti a decifrare le rune mostrate nel teaser (Di mercoledì 23 settembre 2020) God of War 2 Ragnarok ha sorpreso tutti i fan dopo che è stato mostrato attraverso un breve trailer durante l'ultimo evento Sony dedicato a PlayStation 5. Anche se il teaser mostrava solamente il logo di God of War con la frase "Ragnarok is Coming", i fan si sono presi tutto il tempo per decifrare le rune nel video, arrivando a sorprendenti risultati.Gli utenti che hanno giocato al gioco hanno notato nel video la frequenza dei simboli che rappresentano Freya e visti gli eventi del titolo precedente, molti credono che Freya sarà proprio il personaggio chiave del prossimo gioco di God of War. Oltre a ciò, la tradizione di Ragnarok è strettamente collegata agli eventi del gioco precedente e molti credono che le azioni di Kratos abbiano causato ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) God of War 2ha sorpreso tutti i fan dopo che è stato mostrato attraverso un breve trailer durante l'ultimo evento Sony dedicato a PlayStation 5. Anche se ilmostrava solamente il logo di God of War con la frase "is Coming", i fan sipresi tutto il tempo perlenel video, arrivando a sorprendenti risultati.Gli utenti che hanno giocato al gioco hanno notato nel video la frequenza dei simboli che rappresentano Freya e visti gli eventi del titolo precedente, molti credono che Freya sarà proprio il personaggio chiave del prossimo gioco di God of War. Oltre a ciò, la tradizione diè strettamente collegata agli eventi del gioco precedente e molti credono che le azioni di Kratos abbiano causato ...

