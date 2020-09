Franceska Pepe sentimenti profondi | La verità su Tommaso Zorzi al GF Vip

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tra la modella e l’influencer della Casa non scorre buon sangue ma a quanto pareproverebbeper. “Ti amo, io ti amo, non l’hai ancora capito” cosìesprime i suoiper. Una forma ironica per sdrammatizzare i loro continui litigi nella Casa o … L'articoloLa verità sual GF Vip proviene da www.meteoweek.com.