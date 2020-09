Di Marzio su Osimhen: "Mi sono meravigliato della panchina a Parma, deve sempre giocare" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel corso del filo diretto su Radio Marte Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato di Osimhen e del prossimo impegno del Napoli in Campionato: "Osimhen e' un ottimo giocatore che ha determinate caratteristiche. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel corso del filo diretto su Radio Marte Gianni Di, ex allenatore, ha parlato die del prossimo impegno del Napoli in Campionato: "e' un ottimo giocatore che ha determinate caratteristiche.

tuttonapoli : Di Marzio su Osimhen: 'Mi sono meravigliato della panchina a Parma, deve sempre giocare' - sscalcionapoli1 : Di Marzio: 'Petagna in vantaggio su Osimhen a Parma? Un'eresia, non avrei preso Lozano e Lobotka' #ForzaNapoliSempre - MondoNapoli : Di Marzio: 'Non cederei Koulibaly! Osimhen dal primo a Parma? Vi dico la mia' - - AzzurrissimoTwi : IL TECNICO. Mister Di Marzio: 'Petagna al posto di Osimhen a Parma? Un'eresia...' - - ilnapolionline : Di Marzio: 'Osimhen è un'eccellente contropiedista, gli serve tempo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio Osimhen Di Marzio su Osimhen: "Mi sono meravigliato della panchina a Parma, deve sempre giocare" Tutto Napoli Gattuso: "Dobbiamo ritornare tra le prime quattro del campionato"

Vittoria all’esordio per il Napoli, che con un uno-due firmato Mertens e Insigne stende il Parma in quindici minuti e regala a Gattuso la prima gioia del nuovo campionato. Diversi gli spunti interessa ...

Da Milano - Scontro totale Roma-Napoli per Milik: i giallorossi chiedono uno sconto importante

Arrivano conferme circa le turbolenze registrate oggi sull'asse Roma-Napoli nell'ambito dell'affare Arkadiusz Milik. Stando a quanto scritto da Calciomercato.it il club giallorosso, stanco del tira e ...

Vittoria all’esordio per il Napoli, che con un uno-due firmato Mertens e Insigne stende il Parma in quindici minuti e regala a Gattuso la prima gioia del nuovo campionato. Diversi gli spunti interessa ...Arrivano conferme circa le turbolenze registrate oggi sull'asse Roma-Napoli nell'ambito dell'affare Arkadiusz Milik. Stando a quanto scritto da Calciomercato.it il club giallorosso, stanco del tira e ...