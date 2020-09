Decreto Covid: via libera definitivo al Senato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Via libera definitivo del Senato al Decreto Covid, già approvato dalla Camera. I sì alla fiducia posta dal governo sono stati 143, i no 120. Nessuno si è astenuto. Il provvedimento proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Viadelal, già approvato dalla Camera. I sì alla fiducia posta dal governo sono stati 143, i no 120. Nessuno si è astenuto. Il provvedimento proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

