Con il Covid nascono i «voli verso il nulla» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un volo di 7 ore per sorvolare tutte le bellezze dell'Australia – come Uluru, la Grande Barriera Corallina, la Sunshine Coast – e pranzare con un menu speciale firmato dall'acclamato chef australiano Neil Perry: decollerà da Sydney e atterrerà a Sydney il 10 ottobre con Qantas Airlines e tutti i posti – venduti a prezzi tra 572 dollari e 2754 – sono finiti 10 minuti dopo essere stati messi in vendita. «Probabilmente il volo venduto più velocemente nella storia di Qantas», ha detto una portavoce della compagnia alla Reuters, commentando così l'ultima proposta in fatto di «voli verso il nulla»: voli sempre più frequenti che consentono semplicemente di volare, guardare cosa c'è fuori dal finestrino, ma senza arrivare da nessuna parte perché il luogo della destinazione è lo stesso della partenza.

