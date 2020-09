Brunetta: “Salvini non è e non è mai stato il leader del centrodestra” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo la lettera firmata da Giovanni Toti, un’altra voce nota del centrodestra, il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, dà sfogo alla propria insoddisfazione per l’attuale configurazione e guida del centrodestra italiano, troppo frazionato e con voci troppo differenti. Se Toti dava consigli a Matteo Salvini su come prendere le redini, Brunetta rifiuta Salvini come leader del centrodestra e punta ad un congresso per fissare dei punti. Intervistato dall’Huffington Post, non usa mezzi termini: Matteo Salvini non è e non è mai stato il leader del centrodestra. Ha preso decisioni unilaterali, parlando solo per la Lega. Non ha mai seguito lo stile di Silvio Berlusconi e, ha ragione oggi Giovanni Toti, non si è mai fatto carico di fare la ... Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo la lettera firmata da Giovanni Toti, un’altra voce nota del centrodestra, il deputato di Forza Italia Renato, dà sfogo alla propria insoddisfazione per l’attuale configurazione e guida del centrodestra italiano, troppo frazionato e con voci troppo differenti. Se Toti dava consigli a Matteo Salvini su come prendere le redini,rifiuta Salvini comedel centrodestra e punta ad un congresso per fissare dei punti. Intervidall’Huffington Post, non usa mezzi termini: Matteo Salvini non è e non è maiildel centrodestra. Ha preso decisioni unilaterali, parlando solo per la Lega. Non ha mai seguito lo stile di Silvio Berlusconi e, ha ragione oggi Giovanni Toti, non si è mai fatto carico di fare la ...

