Atalanta:è ufficiale Colley al Verona (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - BERGAMO, 23 SET - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione all'Hellas Verona dell'attaccante Ebrima Colley con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il nazionale del Gambia, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - BERGAMO, 23 SET - L'ha ufficializzato la cessione all'Hellasdell'attaccante Ebrimacon la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il nazionale del Gambia, ...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - sccperickkk : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Ebrima #Colley è un nuovo attaccante del #Verona, che lo prende in prestito con diritto di riscatto dall’#… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Ebrima #Colley è un nuovo attaccante del #Verona, che lo prende in prestito con diritto di riscatt… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Hellas Verona, preso Ebrima Colley dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Hellas Verona, preso Ebrima Colley dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto -