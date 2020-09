AresGate: il primo commento di Alfonso Signorini (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alfonso Signorini Se Barbara D’Urso monitora a Pomeriggio Cinque quello che accade al Grande Fratello Vip, soprattutto rispetto alle dichiarazioni scottanti di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, e se Federica Panicucci le cita a Mattino Cinque senza soffermarsi troppo, non poteva restare in silenzio Alfonso Signorini, il conduttore del reality. Che, interrogato sull’argomento nell’appendice web del suo settimanale, Casa Chi, ha detto la sua, non nascondendosi dietro ad un dito. L’argomento brucia e, benché scomodo e delicato, non può essere nascosto, dunque la cosa migliore è prenderne atto e cavalcarlo. E queste sembrerebbero essere le intenzioni di Signorini, che si aspetta sviluppi clamorosi dalla vicenda e dagli ulteriori confronti che potrebbero ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 settembre 2020)Se Barbara D’Urso monitora a Pomeriggio Cinque quello che accade al Grande Fratello Vip, soprattutto rispetto alle dichiarazioni scottanti di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, e se Federica Panicucci le cita a Mattino Cinque senza soffermarsi troppo, non poteva restare in silenzio, il conduttore del reality. Che, interrogato sull’argomento nell’appendice web del suo settimanale, Casa Chi, ha detto la sua, non nascondendosi dietro ad un dito. L’argomento brucia e, benché scomodo e delicato, non può essere nascosto, dunque la cosa migliore è prenderne atto e cavalcarlo. E queste sembrerebbero essere le intenzioni di, che si aspetta sviluppi clamorosi dalla vicenda e dagli ulteriori confronti che potrebbero ...

Ivankocinque : RT @davidemaggio: #AresGate: il primo commento di Alfonso Signorini - davidemaggio : #AresGate: il primo commento di Alfonso Signorini - Marta10251183 : A questo punto il programma l ha fatto uscire il primo chiarimento x far esporre gli altri fuori e poi riprendere i… - cataldodarker : No scusatemi. Io non seguo il daytime dal primo giorno, ma qualcuno mi spiega che cos'è l' #AresGate? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate primo Ares Gate: che cosa sappiamo finora della presunta 'setta di Lucifero' citata al Gf Vip Today.it AresGate, parlano Grimaldi, Brilli e De Sio: “Gestione non chiara”

È scoppiato l’AresGate dal Grande Fratello Vip, che non ha niente a che vedere con il PratiGate dello scorso anno. Stavolta siamo dinanzi a qualcosa di ben più grande di un fidanzato inesistente e che ...

AresGate, Lucifero è Alberto Tarallo: Dagospia lo conferma e intervista tre attrici

AresGate, Lucifero è Alberto Tarallo ... C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. So che fino al giorno prima lavoravo e il giorno dopo non lavoravo più. La fiction era ...

È scoppiato l’AresGate dal Grande Fratello Vip, che non ha niente a che vedere con il PratiGate dello scorso anno. Stavolta siamo dinanzi a qualcosa di ben più grande di un fidanzato inesistente e che ...AresGate, Lucifero è Alberto Tarallo ... C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. So che fino al giorno prima lavoravo e il giorno dopo non lavoravo più. La fiction era ...