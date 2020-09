“Andata a letto proprio…”. Sophie Codegoni, segnalazioni bomba sulla tronista UeD (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non c’è pace per la tronista di ‘Uomini e Donne’, Sophie Codegoni, che ieri era già stata messa nel mirino seppur indirettamente da Sara Croce. Quest’ultima ha riferito che si sarebbe intromessa in una sua precedente relazione sentimentale. Anche se il nome non è stato fatto ufficialmente, tutti hanno subito pensato a lei alla luce delle segnalazioni giunte sulla sua persona. Adesso sono arrivate altre novità da parte del portale ‘DonnaPop’, che ha quindi aggiunto dettagli succulenti. Il sito fa riferimento ad una fonte che sarebbe molto vicina all’ex fidanzata di Andrea Damante. Questa ha quindi confermato l’ipotesi che si sia messa di traverso al rapporto amoroso tra la Bonas del programma di Paolo Bonolis, ‘Avanti un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non c’è pace per ladi ‘Uomini e Donne’,, che ieri era già stata messa nel mirino seppur indirettamente da Sara Croce. Quest’ultima ha riferito che si sarebbe intromessa in una sua precedente relazione sentimentale. Anche se il nome non è stato fatto ufficialmente, tutti hanno subito pensato a lei alla luce dellegiuntesua persona. Adesso sono arrivate altre novità da parte del portale ‘DonnaPop’, che ha quindi aggiunto dettagli succulenti. Il sito fa riferimento ad una fonte che sarebbe molto vicina all’ex fidanzata di Andrea Damante. Questa ha quindi confermato l’ipotesi che si sia messa di traverso al rapporto amoroso tra la Bonas del programma di Paolo Bonolis, ‘Avanti un ...

criisnotme : RT @s4ranicole: allora raga per scherzo mi sono andata a leggere il tutorial su come diventare directioner da wikihow... solo che a un cert… - Duttale : @FabioRussello ha letto come è andata a finire con ORIALI e Recoba ... ha preparato già le caramelle! - lousalvation : RT @s4ranicole: allora raga per scherzo mi sono andata a leggere il tutorial su come diventare directioner da wikihow... solo che a un cert… - Cany0n_m00nx : RT @s4ranicole: allora raga per scherzo mi sono andata a leggere il tutorial su come diventare directioner da wikihow... solo che a un cert… - gaiaccc : RT @s4ranicole: allora raga per scherzo mi sono andata a leggere il tutorial su come diventare directioner da wikihow... solo che a un cert… -

Ultime Notizie dalla rete : “Andata letto Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera