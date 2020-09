Alex Cucchi seppellito accanto al gemello | sono morti allo stesso modo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Aveva 42 anni ed un figlio di nemmeno due,. E’ morto in seguito ad un incidente in moto: esattamente come il fratello. Ancora non è stata fissata la data dei funerali di. Aveva solo 42 anni, ed è morto sabato scorso a Longiano – provincia di Forlì – Cesena – mentre in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Aveva 42 anni ed un figlio di nemmeno due, Alex Cucchi. E' morto in seguito ad un incidente in moto: esattamente come il fratello gemello. Ancora non è stata fissata la data dei funerali di Alex ...Alex Cucchi è tragicamente morto in seguito ad un drammatico incidente in moto. La famiglia lo seppellirà accanto al gemello. Sabato 19 settembre, di mattina, Alex Cucchi stava percorrendo a bordo del ...