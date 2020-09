Torna la Nazionale e porta a 7 le vittorie consecutive

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 settembre 2020)finalmente in campo laItaliana di calcio femminile e fa 7 su 7. L’ultima partita ufficiale era stata giocata il 4 marzo, e si era conclusa con la vittoria sul Portogallo che aveva aperto le porte della finale contro la Germania ma che l’Italia non aveva potuto giocare per l’imminente stop ai voli, e al Paese, che sarebbe arrivato con il lockdown. Una partita difficile quindi, proprio perchè arriva dopo un lungo stop, che non è stato possibile interrompere nemmeno lo scorso giovedì 17 settembre quando le azzurre avrebbero dovuto incontrare Israele. Partita rimandata per l’ emergenza sanitaria ancora critica nel Paese mediorientale. Italia in maglia bianca con Daniela Sabatino in campo dal primo minuto accanto a Cristiana Girelli, in panchina Valentina Giacinti. Una formazione che non ...