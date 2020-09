Quantum Error uscirà anche su Xbox Series X S Non sarà esclusiva console PlayStation

(Di martedì 22 settembre 2020) TeamKill ha annunciato che, precedentemente esclusivo per, è ora in arrivo suX eS. Lo studio aveva precedentemente segnalato che avrebbe potuto portare il gioco horror sci-fi su altree ora il nuovo teaser trailer conferma i piani della compagnia.È interessante notare che l'annuncio confermasolo perX, ma sicuramente arriveràsuS. Nessuna notizia per quanto riguarda il lancio su suOne.era originariamente previsto per il lancio solo su PS4 e PS5....

Eurogamer_it : Annunciate le versioni #XboxSeriesX e #XboxSeriesS di #QuantumError. - infoitscienza : Quantum Error, l’horror cosmico arriverà anche su Xbox Series X/S - Nextplayer_it : Quantum Error uscirà anche su Xbox Series X - infoitscienza : Quantum Error su Xbox Series X confermato da un trailer, non più esclusiva PS5 - Console_Tribe : Quantum Error annunciato per Xbox Series X|S - -

Ultime Notizie dalla rete : Quantum Error

Quantum Error arriverà anche su Xbox Series X e S, la questione sospettata in precedenza è diventata estremamente chiara con il rilascio di un trailer ufficiale dedicato alla versione per la ...al momento Xbox Series X non ha nulla da offrirmi". Even Dr Disrespect says XSX is dogshit and PS5 is the way to go. "PS5 o Xbox Series X?" Ovviamente, questo è solo il parere personale dello streamer ...