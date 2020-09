Pendragon - recensione

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 settembre 2020) Uno degli Artù più noti è quello de La spada nella roccia: nel lungometraggio Disney è un giovane scudiero che solleva l'Excalibur, dopo un duro apprendistato con l'anziano Merlino. Nella fortunata serie BBC, è invece coetaneo e compagno di Merlin. È il Re in eterno di White e il Re dei cavalieri nell'anime Fate. Ha incontrato un certo americano del Connecticut, grazie a Mark Twain. Ne abbiamo cercato i resti in Tomb Raider: Legend. Che ci crediate o meno, è stato un villain di Sonic. Al di là del gioco di citazioni, è interessante notare come il vero ciclo arturiano sia ugualmente frammentario, come fosse l'esito di un multiverso Marvel. Non sempre le fonti del mito coincidono, alle volte un cavaliere salta di poema in poema, creando incongruenze temporali, geografiche e bizzarre parentele.Nella tradizione cavalleresca ...