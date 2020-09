Juventus, Alessio chiaro su Morata: “Non riesco a trovargli…” (Di martedì 22 settembre 2020) Sarebbe sempre più prossima alla fumata bianca la trattativa lampo che potrebbe portare Morata alla Juventus. Dopo l’arrivo al J Medical questa mattina, ci sarebbero solo pochi dettagli burocratici da sistemare prima di poter ammirare l’attaccante iberico in maglia bianconera. Il tanto atteso nuovo numero 9 della Vecchia Signora avrebbe accesso l’entusiasmo della propria tifoseria, ma anche vari grandi uomini del calcio italiano avrebbero espresso le proprie idee. Nella serata di ieri si registrano le parole di Ambrosini, il quale avrebbe lodata l’arrivo dello spagnolo a Torino. Chi invece avrebbe altri pensieri Sconcerti, poco convinto dell’utilità dell’attaccante dell’Atletico Madridi pensieri al riguardo sarebbe . LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non solo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Sarebbe sempre più prossima alla fumata bianca la trattativa lampo che potrebbe portarealla. Dopo l’arrivo al J Medical questa mattina, ci sarebbero solo pochi dettagli burocratici da sistemare prima di poter ammirare l’attaccante iberico in maglia bianconera. Il tanto atteso nuovo numero 9 della Vecchia Signora avrebbe accesso l’entusiasmo della propria tifoseria, ma anche vari grandi uomini del calcio italiano avrebbero espresso le proprie idee. Nella serata di ieri si registrano le parole di Ambrosini, il quale avrebbe lodata l’arrivo dello spagnolo a Torino. Chi invece avrebbe altri pensieri Sconcerti, poco convinto dell’utilità dell’attaccante dell’Atletico Madridi pensieri al riguardo sarebbe . LEGGI ANCHE: Calciomercato, non solo ...

Alessio_Ram : RT @AzzoJacopo: Bel pezzo - alessio_morra : La #Juventus in modo diretto non c'entra niente, però è curioso comunque che l'indagine di #Perugia che coinvolge… - moroni_alessio : RT @alabarda67: #Mughini sulla moviola di Juventus-Sampdoria: 'C'è solo un poveraccio che parla del rigore. Un poveraccio che vive in Porto… - alessio_morra : Alvaro #Morata torna alla #Juventus, domani visite mediche e firma con la #Juve, accordo con l'#AtleticoMadrid. - Alessio_Ram : RT @LucaFiorino24: Sono una persona che si lega facilmente ai giocatori che indossano la maglia della Juventus. Ricordo ancora il sapore… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Alessio ESCLUSIVA TJ - Alessio convinto: "Inna-Morata, la Juve ha bisogno di un goleador. E' un ragazzo d'oro,... Tutto Juve ESCLUSIVA TJ - Alessio convinto: "Inna-Morata, la Juve ha bisogno di un goleador. E' un ragazzo d'oro, impossibile trovare dei difetti"

Angelo Alessio, per parlare di lui e non solo: Uno stralcio dell'intervento sarà possibile ascoltarlo durante la messa in onda di "Cose di Calcio", visibile su Radio Bianconera sul canale 68 del ...

Fortis con il passo giusto Pontassieve cade alla fine

Debutto convincente per Tortelli sulla panchina dei borghigiani: decidono la gara di andata le reti di Cirasella e Guidotti. Azzurri sfortunati negli episodi ...

Angelo Alessio, per parlare di lui e non solo: Uno stralcio dell'intervento sarà possibile ascoltarlo durante la messa in onda di "Cose di Calcio", visibile su Radio Bianconera sul canale 68 del ...Debutto convincente per Tortelli sulla panchina dei borghigiani: decidono la gara di andata le reti di Cirasella e Guidotti. Azzurri sfortunati negli episodi ...