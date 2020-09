Il professor Galli è preoccupato: 'I numeri non permettono di stare tranquilli' (Di martedì 22 settembre 2020) "La situazione italiana non permette di stare tranquilli. Non credo però che avremo un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile". A dirlo all'Adnkronos Salute è Massimo Galli, primario ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) "La situazione italiana non permette di. Non credo però che avremo un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile". A dirlo all'Adnkronos Salute; Massimo, primario ...

Non credo però che avremo un quadro paragonabile a quello di marzo-aprile". A dirlo all'Adnkronos Salute è Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, ...

Coronavirus, prof Galli: «Non sono affatto convinto che ci libererà entro 6 mesi»

Questo poi è stato detto per i numerosissimi Paesi nel mondo che non sono in grado di fare i test” ha spiegato Massimo Galli. GUARDA ANCHE - Galli: “Virus più buono? L’ottimismo deve essere accompagna ...

