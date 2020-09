Giuseppe Conte: “Mai stato in bilico e non sono inamovibile” (Di martedì 22 settembre 2020) In un intervento con la stampa, il commento di Giuseppe Conte dopo le Regionali: “Mai stato in bilico e non sono inamovibile”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un intervento nel day after il voto per le Regionali, chiarisce di non essersi mai sentito in bilico. Al Contempo, spiega che non è … L'articolo Giuseppe Conte: “Mai stato in bilico e non sono inamovibile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) In un intervento con la stampa, il commento didopo le Regionali: “Maiine noninamovibile”. Il presidente del Consiglio, nel corso di un intervento nel day after il voto per le Regionali, chiarisce di non essersi mai sentito in. Almpo, spiega che non è … L'articolo: “Maiine noninamovibile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tommasolabate : Da questa sera si apre una nuova fase anche per Giuseppe Conte. Fino a oggi è stato l’argine anti-Salvini di due d… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Con Recovery competitivi non solo per crescita del Pil' Il premier al Welfare Index pmi 2020: 'Ma anche in… - Lucone71 : RT @Sinaloa_Cowboys: Mentre stamattina facevo stretching, France24 dava conto del progetto di Airbus per aerei a idrogeno. Su Canale 5 Emil… - mixc7 : RT @RaffaAngela: Pagelle . Voto 10 Giuseppe Conte. Mentre i giornali scrivevano della creazione di un suo partito, ha continuato a fare sem… - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: 'Il filo diretto #Conte-#Trump? Balle, gli americani preferiscono #Salvini e #Meloni': l'intervista di Pietro Senaldi… -