Eutanasia | il Vaticano | “È un crimine | chi legifera è complice”

Il Vaticano torna oggi a ribadire la posizione ufficiale della Chiesa sull'Eutanasia, una vera e propria condannata messa ancora una volta nero su bianco in un nuovo documento, il Samaritanus bonus della Congregazione della Dottrina della Fede, in cui vengono usate parole durissime che non tengono minimamente in considerazione la volontà e i diritti dei soggetti costretti, con enorme fatica, a rivolgersi a quei Paesi UE in cui, invece, l'Eutanasia è legale. La Chiesa ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che l'Eutanasia è un crimine contro la vita umana perché, con tale atto, l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente. Non solo. Il lungo documento, consultabile integralmente a questo indirizzo, ...

