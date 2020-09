Clima, UE: emissioni giù del 4% sul 2018 (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Un risultato incoraggiante. Nel 2019 le emissioni di gas serra nell’UE sono diminuite del 4% rispetto al 2018, e del 24% sul 1990 (26% includendo il Regno Unito). E’ quanto segnalano i dati preliminari sulle emissioni 2019 dell’Agenzia europea per l’Ambiente (AEA). Se confermato, si tratterebbe del calo più significativo in 10 anni, e risulterebbe dunque già superato l’obiettivo UE di riduzione delle emissioni del 20% entro il 2020. La tendenza al ribasso, chiarisce l’Agenzia in una nota, riflette la forte e costante crescita delle energie rinnovabili in Europa e l’abbandono del carbone, motivato in particolare dall’aumento dei prezzi delle emissioni di carbonio nel mercato Ue-Ets. Il calo, sottolinea ancora la nota, si ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Un risultato incoraggiante. Nel 2019 ledi gas serra nell’UE sono diminuite del 4% rispetto al, e del 24% sul 1990 (26% includendo il Regno Unito). E’ quanto segnalano i dati preliminari sulle2019 dell’Agenzia europea per l’Ambiente (AEA). Se confermato, si tratterebbe del calo più significativo in 10 anni, e risulterebbe dunque già superato l’obiettivo UE di riduzione delledel 20% entro il 2020. La tendenza al ribasso, chiarisce l’Agenzia in una nota, riflette la forte e costante crescita delle energie rinnovabili in Europa e l’abbandono del carbone, motivato in particolare dall’aumento dei prezzi delledi carbonio nel mercato Ue-Ets. Il calo, sottolinea ancora la nota, si ...

