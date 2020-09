Caso Suarez, Fiammetta Modena: “Perugia non merita bufera mediatica” (Di martedì 22 settembre 2020) Il Caso Suarez, dopo le indagini a carico dell’Università di Perugia per l’esame di italiano sostenuto dal calciatore uruguaiano, provoca anche le reazioni del mondo politico. La senatrice Fiammetta Modena commenta così quanto accaduto: “Rispettiamo il lavoro degli inquirenti, sono certa che l’Università per stranieri di Perugia dimostrerà la sua trasparenza. Dispiace che con questo Caso mediatico stiano circolando pezzi di intercettazioni, ho letto titoli inaccettabili sui media. La città di Perugia e la prestigiosa Università per stranieri non meritano una simile bufera mediatica, spero che la prossima volta si parli di Perugia e dell’Umbria sui media nazionali per la loro bellezza e le loro ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Il, dopo le indagini a carico dell’Università di Perugia per l’esame di italiano sostenuto dal calciatore uruguaiano, provoca anche le reazioni del mondo politico. La senatricecommenta così quanto accaduto: “Rispettiamo il lavoro degli inquirenti, sono certa che l’Università per stranieri di Perugia dimostrerà la sua trasparenza. Dispiace che con questomediatico stiano circolando pezzi di intercettazioni, ho letto titoli inaccettabili sui media. La città di Perugia e la prestigiosa Università per stranieri nonno una similemediatica, spero che la prossima volta si parli di Perugia e dell’Umbria sui media nazionali per la loro bellezza e le loro ...

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - forumJuventus : Caso Suarez, Colonnello finanza: 'Nessuna pressione esterna, iniziativa dell'Università. Juve non indagata' ???… - luigi_rossitto : RT @PietroSalvatori: Il caso Italia applicato al caso Suarez: indagine in corso da 7 mesi (su altro) A strascico ci finisce in mezzo un vi… - NapoletanoFier1 : NON A STATO LA JUVE!!!!!! E' stata la Juventus a chiedere presso l'Università per Stranieri di Perugia l'esame di… -