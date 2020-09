Campagna elettorale e scuola nella settimana sui Tg (Di martedì 22 settembre 2020) Il prime time diviso tra scuola ed elezioni. Von Der Leyen: supereremo Dublino. Bielorussia, Tg2 “copre” l’astensione della Lega. Caivano e Como, nei Tg la cronaca che interroga le coscienze. I Tg dal 14 al 18 settembre – La settimana dell’informazione presenta un quadro assai variegato nelle aperture. Il clima di Campagna elettorale, con il doppio appuntamento del 20-21 settembre, non condiziona più di tanto le edizioni: solo 5 aperture, e primo titolo venerdì per Tg1, Tg5 e Studio Aperto. Molto presenti, comunque, i principali leader dei partiti, con News Mediaset che venerdì interpella Di Maio, mentre Tg La7 raccoglie in settimana gli interventi dei maggiori esponenti, chiudendo con una doppia intervista a Salvini e Zingaretti. La ripresa della ... Leggi su leurispes (Di martedì 22 settembre 2020) Il prime time diviso traed elezioni. Von Der Leyen: supereremo Dublino. Bielorussia, Tg2 “copre” l’astensione della Lega. Caivano e Como, nei Tg la cronaca che interroga le coscienze. I Tg dal 14 al 18 settembre – Ladell’informazione presenta un quadro assai variegato nelle aperture. Il clima di, con il doppio appuntamento del 20-21 settembre, non condiziona più di tanto le edizioni: solo 5 aperture, e primo titolo venerdì per Tg1, Tg5 e Studio Aperto. Molto presenti, comunque, i principali leader dei partiti, con News Mediaset che venerdì interpella Di Maio, mentre Tg La7 raccoglie ingli interventi dei maggiori esponenti, chiudendo con una doppia intervista a Salvini e Zingaretti. La ripresa della ...

micheleemiliano : Ogni volta che un cittadino va a votare, mi chiama al telefono e mi dice “ho fatto il mio dovere”. È una cosa belli… - Piu_Europa : SEMPRE NO! In sole due settimane di campagna elettorale, il NO ha recuperato rispetto a tutti i sondaggi: un pezzo… - raffaellapaita : Complimenti ad @EugenioGiani per la grande vittoria. Ho avuto il piacere di girare in campagna elettorale la bellis… - chiccaditarant1 : RT @LGmarangon: #HoSempreAvuto speranza che questa eterna campagna elettorale finisse e finalmente si voltasse pagina Il totale fallimento… - Paoletto003 : RT @LGmarangon: #HoSempreAvuto speranza che questa eterna campagna elettorale finisse e finalmente si voltasse pagina Il totale fallimento… -