Cadavere nell’Adda | il riconoscimento conferma la triste notizia | è il corpo di Hafsa

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020) In seguito al ritrovamento dele agli accertamenti tecnico-scientifici, la famiglia hato che ilnell’Adda è quello di Hasfa Ben Daoud Il cerchio si è chiuso con unache in molti si aspettavano, ma che tutti speravano non arrivasse. Ilritrovato nel fiume Adda è quello diBen Daoud, ragazza di 15 anni di cui si erano perse le tracce lo scorso 1 settembre. Laè arrivata attraverso ilda parte della famiglia (nella camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio), avvenuto dopo i rilievi della scientifica che hanno appurato che ilfosse quello di una giovane adolescente.era stata ...