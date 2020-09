Bergamo | banda musicale dei Vigili del fuoco in concerto per le vittime Covid

(Di martedì 22 settembre 2020), 22 settembre 2020 - "Uniti, per non dimenticare" è il tema deldelladel Corpo nazionale deidel, un evento organizzato dadele Unicef in ...

Bergamo, 22 settembre 2020 - "Uniti, per non dimenticare" è il tema del concerto della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un evento organizzato da Vigili del fuoco e Unicef in ...Inizia con un doppio appuntamento fra le mura amiche l’avventura della Savino del Bene Scandicci in Champions League di volley. Il turno preliminare mette di fronte la squadra di Barbolini al Tenc Obr ...