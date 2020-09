Aumento pensione invalidità, a ottobre ancora non ci saranno: ecco la data probabile (Di martedì 22 settembre 2020) Ormai gli invalidi civili che hanno diritto all’Aumento della pensione di invalidità non fanno che chiedersi quando l’Aumento, previsto e mai attuato, finalmente entrerà nelle loro tasche comprensivo degli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. Aumento pensione invalidità, quando? Il decreto Agosto ha previsto l’Aumento della pensione di invalidità degli invalidi civili totali dagli attuali 286 euro a 651,51 euro mensili recependo quanto contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale dello scorso giugno. E’ bene sottolineare, per non alimentare false speranze, che l’Aumento riguarderà soltanto gli invalidi civili totali, ovvero coloro che hanno invalidità al 100%, i ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 22 settembre 2020) Ormai gli invalidi civili che hanno diritto all’delladi invalidità non fanno che chiedersi quando l’, previsto e mai attuato, finalmente entrerà nelle loro tasche comprensivo degli arretrati a partire dal 20 luglio 2020.invalidità, quando? Il decreto Agosto ha previsto l’delladi invalidità degli invalidi civili totali dagli attuali 286 euro a 651,51 euro mensili recependo quanto contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale dello scorso giugno. E’ bene sottolineare, per non alimentare false speranze, che l’riguarderà soltanto gli invalidi civili totali, ovvero coloro che hanno invalidità al 100%, i ...

