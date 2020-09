Atalanta, ecco Lammers: è ufficiale (Di martedì 22 settembre 2020) BERGAMO - Dopo Miranchuk c'è un altro rinforzo per Gian Piero Gasperini . L' Atalanta , infatti, ha ufficializzato l'arrivo in nerazzurro dell'attaccante classe 1997 Sam Lammers , prelevato dal Psv ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) BERGAMO - Dopo Miranchuk c'è un altro rinforzo per Gian Piero Gasperini . L', infatti, ha ufficializzato l'arrivo in nerazzurro dell'attaccante classe 1997 Sam, prelevato dal Psv ...

sportli26181512 : Atalanta, ecco Lammers: è ufficiale: Gasperini ha il suo vice-Zapata. L'attaccante classe '97 dal Psv Eindhoven a t… - DanieleGianca : @4n1mo51t1som1n4 È arrivato in finale post covid a partita secca, quando è successo di tutto. l'Atalanta passava il… - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ???UFFICIALE: #Atalanta, ecco Sam #Lammers. Arriva dal #PSVEindhoven per 9M di € - AffariDiCalcio : ???UFFICIALE: #Atalanta, ecco Sam #Lammers. Arriva dal #PSVEindhoven per 9M di € - fabio200908 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? L'Atalanta annuncia Sam Lammers, arriva dal PSV a titolo definitivo ?? -