Vidal, in corso le visite mediche e poi la firma sul contratto (Di lunedì 21 settembre 2020) Inter, inizia l’avventura di Arturo Vidal di nuovo al servizio di Antonio Conte: visite mediche in corso, in attesa la firma del giocatore Alle ore 7.58 di questa mattina è iniziata l’avventura di Arturo Vidal all’Inter. Il giocatore si è recato alla sede del Coni per la prima parte di visite mediche, per poi presentarsi dopo circa trenta minuti alla clinica Humanitas per la seconda parte. Il cileno è atterrato ieri sera a Linate e stamattina non ha voluto attendere per formalizzare l’acquisto. Si attende ora la firma di Arturo Vidal sul contratto, che lo legherà ai suoi nuovi colori. Il cileno conosce bene Conte e la Serie A. Allo stesso tempo anche ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Inter, inizia l’avventura di Arturodi nuovo al servizio di Antonio Conte:in, in attesa ladel giocatore Alle ore 7.58 di questa mattina è iniziata l’avventura di Arturoall’Inter. Il giocatore si è recato alla sede del Coni per la prima parte di, per poi presentarsi dopo circa trenta minuti alla clinica Humanitas per la seconda parte. Il cileno è atterrato ieri sera a Linate e stamattina non ha voluto attendere per formalizzare l’acquisto. Si attende ora ladi Arturosul, che lo legherà ai suoi nuovi colori. Il cileno conosce bene Conte e la Serie A. Allo stesso tempo anche ...

