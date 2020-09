Thomas Bach | “I Giochi di Tokyo invieranno un messaggio di speranza all’umanità”

(Di lunedì 21 settembre 2020) “IOlimpici di2020, rinviati al 2021,undi, di pace e di unita’ dell’umanità. Questo mondo post-coronavirus sara’ molto diverso da quello in cui vivevamo e spero che tutti noi da questa crisi abbiamo imparato che c’e’ bisogno di pi solidarietà all’interno delle società tra le società perché solo con questo sforzo congiunto possiamo superare questa crisi e prevenirne una nuova”. Così, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), si interfaccia con il mondo dello sport in un video-in occasione dell’odierna Giornata della Pace nel mondo.

