Settanta balene bloccate in una baia: corsa contro il tempo per salvarle

Gli esperti si sono mobilitati per salvarle ma il numero di balene spiaggiate in una baia della Tasmania è veramente elevato. La speranza è che possano ritrovare la via per l'oceano in modo autonomo. Sono moltissimi gli esperti che stanno cercando di salvare circa 70 balena che sono bloccate in una baia della Tasmania.

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Circa 70 balene sono bloccate in una baia della Tasmania, isola al largo dell'Australia, e un gran numero di esperti si sta mobilitando nella speranza di salvarle. Le balene si ...

Circa 70 balene sono bloccate a Macquarie Harbour, una baia della Tasmania al largo dell'Australia, e un gran numero di esperti si sta mobilitando nella speranza di salvarle. Si ritiene che i cetacei ...

